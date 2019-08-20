Выбраны цвета для новых линий на схеме метро Москвы

Ветки Московских центральных диаметров (МЦД) на схеме московского метрополитена обозначат пятью цветами: «физалис», «фуксия», «папайя», «ментол» и «зеленый луг». Линии МЦД также будут помечены латинской буквой D с номерами направлений 1–5, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.
https://twitter.com/moscow/status/1163716271248203776
Как пояснило ведомство, цвета подбирались таким образом, «чтобы они не сливались с ветками метро и друг с другом, были хорошо видны на схемах метро и железнодорожной навигации». Информацию о пересадках на диаметры добавят на указатели в метрополитене.
Первые центральные диаметры мэрия Москвы планирует запустить в конце этого года или начале 2020-го. Они пройдут по маршрутам Одинцово—Лобня (МЦД-1) и Нахабино—Подольск (МЦД-2). Последний МЦД-5 (Пушкино—Домодедово) планируют запустить до 2023 года.
На что Московскому транспорту не хватало 800 млрд руб., читайте в публикации “Ъ”.
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