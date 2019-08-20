«Аэрофлот» не отказывался от продажи билетов на рейсы в новый аэропорт Саратова

«Аэрофлот» сегодня, 20 августа, должен добавить в систему бронирования рейсы в новый саратовский аэропорт Гагарин на зиму. Ранее «Ведомости» сообщили, что «Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября. Как уточняла газета, в новом аэропорту установлены высокие сборы за обслуживание самолетов.

Из-за этого перевозчики сокращают число рейсов — в частности, «Аэрофлот» оставит два рейса вместо шести. S7 в сентябре снизит число рейсов с четырех до двух, а с зимнего расписания перестанет продавать билеты.

Как пояснил представитель «Аэрофлота», перевозчик формировал зимнее расписание, из-за чего рейсы не были открыты для продажи в системе бронирования. «Сегодня рейсы будут в системе»,— сказал он «РИА Новости».

Новый аэропортовый комплекс Гагарин построен в 20 км от Саратова в районе села Сабуровка. Были возведены искусственная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 тыс. м, пассажирский терминал площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составит 1 млн пассажиров в год. Старый саратовский аэропорт Центральный, как ожидается, прекратит работать с 21 августа, все рейсы из него переведут в новый аэропорт.

Подробнее о новом аэропорте — в материале “Ъ-Средняя Волга”.