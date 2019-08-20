Экс-президента Киргизии заподозрили в незаконном обогащении и арестовали имущество

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство в отношении экс-президента республики Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Сегодня же суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября. Он был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, 85 пострадали.

Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство и организации захвата заложников. Ранее его обвиняли в причастности к коррупции, незаконным сделкам с земельными участками, а также незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Подробности — в материале “Ъ” «У экс-президента Киргизии прибавилось дел».