Поиски захваченного у берегов Камеруна судна с тремя россиянами продолжаются

Пираты, захватившие в районе камерунского порта Дуала грузовое судно с восемью членами экипажа, еще не вышли на связь, заявили ТАСС в посольстве РФ в Яунде. О захвате судна стало известно 16 августа. Трое из членов экипажа — россияне.

Источник «РИА Новости» в компании-судовладельце утверждает, что удалось установить связь с пиратами, но никаких требований они пока не выдвигали. Представитель посольства РФ это не подтвердил и сказал, что поиски моряков продолжаются. «Мы находимся на связи с камерунскими властями, и они не подтверждают информацию о том, что похитители вышли на связь»,— сказали в посольстве.

Как утверждает собеседник «РИА Новости», состояние российских моряков нормальное. «Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии»,— добавил он.

Напомним, захваченное судно «Мармалайта» принадлежит датской компании «Ультрабалк». В момент захвата оно направлялось под флагом Антигуа и Барбуды. По данным российского МИДа, похитили судно предположительно нигерийские пираты.