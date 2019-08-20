Трамп пообещал не строить в Гренландии один из своих отелей

Президент США Дональд Трамп шутливо пообещал, что он не будет строить в Гренландии отель Trump. Это произошло после того, как президент подтвердил интерес к покупке датской территории. «Обещаю не делать этого с Гренландией!» — написал он в Twitter, прикрепив к нему коллаж.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

На нем над каменистым берегом Гренландии возвышается золотой отель из Лас-Вегаса Trump International Hotel.

Господин Трамп сравнил покупку Гренландии со сделкой с недвижимостью. Американский президент подтвердил, что интересовался приобретением самого большого острова Земли, и отметил, что «стратегически это интересно США». В то же время, по словам Дональда Трампа, пока это не тема номер один в повестке дня.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Дональд Трамп рассмотрел в Гренландии недвижимость».