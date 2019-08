Трамп пообещал не строить в Гренландии один из своих отелей

Президент США Дональд Трамп шутливо пообещал, что он не будет строить в Гренландии отель Trump. Это произошло после того, как президент подтвердил интерес к покупке датской территории. «Обещаю не делать этого с Гренландией!» — написал он в Twitter, прикрепив к нему коллаж.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA