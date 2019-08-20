Снижается уровень воды в подтопленных районах Уссурийска в Приморье

Уровень воды в подтопленных районах Уссурийска в Приморье упал за ночь почти на полметра, сообщили «РИА Новости» в администрации Уссурийского городского округа. «В реках Уссурийского городского округа вода тоже идет на спад: в Раздольной за 12 часов уровень воды снизился на 56 см, в Комаровке и Раковке — на 70 см»,— сообщил представитель администрации.

При этом показатели уровня воды в местных реках по-прежнему превышают нормативы.

Режим ЧС был введен в Лесозаводском и Октябрьском районах Приморского края в связи с подтоплениями, вызванными прошедшими в регионе ливнями. Режим ЧС введен в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе.