Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе

Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве. «Согласно Трудовому кодексу ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо»,— сообщили в Минтруде (цитата по ТАСС).

Там сказали, что в соответствии с кодексом работодатель имеет все возможности для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе с тем, чтобы перерывы на перекур не сказывались отрицательно на рабочих процессах.

Ранее Минздрав предложил работодателям разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения поощрений и/или штрафных санкций. Это может быть сделано на основе статистики влияния табачной зависимости на производительность.

До этого правительство поддержало очередное ужесточение антитабачного законодательства.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Из общественных мест исключают любой дым».