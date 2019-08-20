«Локомотив» договорился с «Лужниками»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что клуб достиг предварительной договоренности с руководством БСА «Лужники» о проведении на стадионе матчей железнодорожников в Лиге чемпионов. «Будем принимать решение, когда узнаем состав группы, в которую попадем. Есть разные мнения по этому поводу. Постараемся максимально быстро принять оптимальное решение, нам нужно будет это сделать практически в течение нескольких часов после жеребьевки. Предварительная договоренность с “Лужниками” имеется, но посмотрим, когда будут все расклады»,— сказал господин Кикнадзе журналистам.

«РИА Новости»