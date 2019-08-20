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«Локомотив» договорился с «Лужниками»

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что клуб достиг предварительной договоренности с руководством БСА «Лужники» о проведении на стадионе матчей железнодорожников в Лиге чемпионов. «Будем принимать решение, когда узнаем состав группы, в которую попадем. Есть разные мнения по этому поводу. Постараемся максимально быстро принять оптимальное решение, нам нужно будет это сделать практически в течение нескольких часов после жеребьевки. Предварительная договоренность с “Лужниками” имеется, но посмотрим, когда будут все расклады»,— сказал господин Кикнадзе журналистам.

«РИА Новости»


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