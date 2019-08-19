Комиссия Госдумы по изучению фактов вмешательства в дела РФ соберется 23 августа

Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России состоится 23 августа, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента со ссылкой на главу комиссии, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Ранее предполагалось, что первое заседание состоится 30 августа.

В состав комиссии вошли 12 человек, а вошедших в ее состав депутатов отзовут из отпусков, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, комиссия будет приглашать зарубежных журналистов и дипломатов, призывавших к нарушению российских законов. Подготовленный доклад передадут правоохранительным органам.

Напомним, предложение о создании комиссии озвучил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Сославшись на данные МИДа, он заявил, что у участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа «были каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств». Его инициативу поддержали лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Единой России».

Подробнее о комиссии — в публикации “Ъ” «Иностранцев рассмотрят на комиссии».