«Газпром» ожидает роста цен на трубы

В «Газпроме» опасаются, что квоты на горячекатаный прокат для украинских и южнокорейских производителей приведут к росту цен на трубы большого диаметра (ТБД) и монополизации отрасли. Таким образом, монополия присоединилась к числу недовольных решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Трубники, не обеспеченные собственным прокатом, поддерживают позицию «Газпрома», однако эксперты сомневаются, что в данном случае можно говорить о риске монополизации рынка.

Решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о вводе специальной защитной меры на импорт горячекатаного проката из Украины и Южной Кореи в ЕАЭС приведет к росту затрат «Газпрома» на покупку ТБД на 15%, а российскому рынку грозит монополизация с «доминированием вертикально интегрированных металлургических компаний», говорится в письме зампреда правления монополии Фамила Садыгова первому вице-премьеру Антону Силуанову, сообщил 19 августа «Интерфакс».

Размер квоты составляет 1,3 млн тонн, а превышающие ее объемы облагаются пошлиной 20%.

Это решение стало результатом расследования, инициированного ММК, НЛМК и «Северсталью». Металлурги заявляли, что импорт проката растет из-за перепроизводства стали в мире и защитных мер, принятых США, ЕС и Турцией в 2015–2017 годах. ЕЭК посчитала обоснованным ограничить квотами импорт горячего проката (см. “Ъ” от 8 августа), металлурги сочли, что такая мера не защищает рынок от давления иностранных производителей.

Однако в «Газпроме» с этим не согласны. По отчету компании за второй квартал, ее крупнейшими поставщиками материалов и сырья являются Загорский трубный завод (ЗТЗ 25,2%), Трубная металлургическая компания (ТМК, 26,57%), Ижорский трубный завод (входит в «Северсталь», 23,83%). До сих пор «Газпром» наблюдал падение цен на ТБД, но оно замедляется: по итогам 2018 года снижение составляло 17%, в первом квартале — 5%.

В ЗТЗ разделяют позицию «Газпрома»: «Подобное решение приведет к повышению цен на ТБД для конечных потребителей. Мы участвовали в дискуссиях по этому вопросу и с самого ее начала выступали против включения кодов широкого проката для производства ТБД в защитную меру. Решение о квоте, по объему сопоставимой с половиной рынка ТБД, является определенным компромиссом. Но оно не защитит рынок от роста цен на прокат». Еще один собеседник “Ъ” в трубной отрасли также поддерживает «Газпром», ожидая роста стоимости ТБД и снижения конкурентоспособности производителей, не обеспеченных собственным прокатом. Однако один из металлургов уверяет, что роста цен на сталь не произойдет, так как ограничения наложены лишь на небольшой сегмент импорта.

В других компаниях и «Газпроме» не ответили на запрос “Ъ”, в Фонде развития трубной промышленности отказались от комментариев. По мнению руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, позиция «Газпрома» относится к рынку толстого листа, который выпускает ММК на стане-5000. «ММК осуществляет поставки толстого листа на заводы ТМК и ЧТПЗ, не являясь производителем ТБД,— поясняет эксперт.— Выксунский завод ОМК также обладает станом-5000, поставляя толстый лист для производства ТБД, но не имеет интеграции в доменно-конверторное производство и закупает слябы на открытом рынке. Что касается завода "Северстали", то это предприятие полностью интегрировано, но его доля на рынке ТБД в России невелика». В результате, полагает господин Красноженов, нельзя говорить о монополизации рынка ТБД интегрированными производителями. Цена на ТБД, добавляет он, складывается из динамики цен вдоль всей цепочки добавленной стоимости в металлургии, начиная с коксующегося угля и железной руды, цен на полузаготовку и толстый лист на мировом рынке.

Евгений Зайнуллин