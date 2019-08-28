Как считается скоринговый балл

Скоринговый балл клиенту присваивают БКИ, он показывает вероятность выхода потенциального заемщика на просрочку свыше 90 дней в течение ближайших 12 месяцев по кредитным обязательствам.

Для банков величина скорингового балла является одним из ключевых показателей при расчете вероятности выдачи кредита, величины ставки для конкретного клиента и размера кредита. Максимальная величина скорингового балла зависит от шкалы, используемой конкретным БКИ. Общее правило одно — чем выше, тем лучше. Ключевым показателем при его расчете является платежная дисциплина заемщика по кредитам и займам. Но скоринговый балл БКИ рассчитывают и для клиентов, которые никогда не брали кредит. В этом случае он считается на основании таких показателей, как доход, пол, возраст, количество детей, наличие семьи, город проживания. Данные анализируются по платежной дисциплине подобной группы (Look-a-like). Например, женщины по статистике лучше платят, чем мужчины, а еще — с возрастом растет ответственность заемщиков при погашении кредитов.

В международных бюро такой показатель, как количество запросов в бюро от банков, имеет заметный вес при расчете скорингового балла, но не такой серьезный, как платежи по предыдущим кредитам и доход. В России же вес этого показателя снижается, так как многие оформляют заявки на кредит через брокеров, которые оправляют кредитные заявки во множество банков, и те уже делают запрос в БКИ. Основные показатели, которые используются при расчете скорингового балла: наличие и частота просрочек по другим займам, общее количество действующих кредитов, в том числе их общая сумма.

На скоринговый балл влияет известный или заявленный доход человека (который он указывает в заявлении и может подтвердить). Также вклад в скоринговый балл кредитного бюро вносит информация о том, как часто человек меняет место работы. В меньшей степени влияют пол, возраст, регион проживания.

Кроме скорингового балла БКИ при оценке заемщика банки используют такие данные, как наличие у клиента депозита, дополнительного имущества, недвижимости, оборот трансакций по картам, активность в дистанционных каналах обслуживания. Наличие у банка информации о количестве иждивенцев также важно. Поэтому скоринговый балл заемщика по оценке БКИ может отличаться от оценки банка, причем как в плюс, так и в минус.

Анна Садовничая, генеральный директор кредитного бюро «Русский стандарт»