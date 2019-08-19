YouTube по требованию Роскомнадзора удалил ролик с оскорблением российского флага

Видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к видеозаписи, в которой выражено «явное неуважение к официальным государственным символам России», говорится в сообщении ведомства. Ранее Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора, который потребовал удалить ролик.

На записи показано, как неизвестные люди сжигают российских флаг и «производят оскорбительные действия в отношении герба». Видео предположительно было снято в Одессе (это следует из названия, оно не раскрывается). Роскомнадзор получил обращение от Генпрокуратуры 31 июля.

Напомним, 29 марта в силу вступили законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости. За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробности — в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».