Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением госсимволов

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора, который потребовал удалить ролик на YouTube. В нем, по мнению Генпрокуратуры, содержится оскорбление государственных символов России.

На записи показано, как неизвестные люди сжигают российских флаг и «производят оскорбительные действия в отношении герба». Видео предположительно было снято в Одессе (это следует из названия, оно не раскрывается). Роскомнадзор получил обращение от Генпрокуратуры 31 июля.

«Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства»,— отметили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Напомним, 29 марта в силу вступили законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости. Инициативы разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все являются представителями «Единой России»).

За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробности — в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против “оранжевой свистопляски”».