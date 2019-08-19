СКР проведет посмертную психиатрическую экспертизу убившего семью подростка

Следствие проведет посмертную психиатрическую экспертизу подростка из Ульяновской области, убившего свою семью и покончившего с собой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР). Уголовное дело было возбуждено накануне, 18 августа.

Подросток в селе Патрикеево убил пятерых членов своей семьи — троих взрослых и двоих четырехлетних детей. В предсмертной записке он написал, что «решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали».

Подробности — в публикации “Ъ” «Подросток не пожалел свою семью».