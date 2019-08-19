В Петербурге впервые применили статью за неуважение к госвласти

В отношении петербургской активистки Марии Кожеватовой возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.20.1 КоАП (распространение информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, государственным символам или органам, осуществляющим государственную власть). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей. Протокол на активистку пока не составлен, проводится административное расследование, сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что статья за неуважение к госвласти в Петербурге применяется впервые в истории.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Мария Кожеватова была задержана на пикете у Гостиного двора в субботу, 17 августа. Всего в тот день за участие в протестной акции в полицию были доставлены 12 человек.