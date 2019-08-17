Задержания участников пикетов начались в Петербурге

Сразу несколько одиночных пикетов в субботу, 17 августа, проходят на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Задержан один человек.

Девушку, стоявшую с плакатом у Гостиного двора, увели сотрудники полиции. Общее число участников пикетов оценить пока не удалось. Телеграм - канал «Помощь задержанным» сообщает, что в задержанная — активистка Мария Кожеватова.

Напомним, что неделе ранее у Гостиного двора состоялся одиночный сменяемый пикет. По данным «ОВД-инфо» был задержан 81 человек.

Олег Дилимбетов