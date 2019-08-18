Во время одиночных пикетов в Петербурге задержали 12 человек

В ходе проведения серии одиночных пикетов в Петербурге в субботу, 17 августа были задержаны 12 человек. Активисты с плакатами стояли на пересечении с Большой Морской улицей, на Дворцовой площади, у Гостиного двора и возле ТЦ «Галерея». В общей сложности в акциях приняли участие более сотни человек. Основная масса собралась у Гостиного двора. Там же, был и депутат ЗакСа Борис Вишневский, но в пикете участия он не принимал.

Кроме того, у Большой Морской находился лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Рядом с ним были задержаны двое провокаторов. Остальных же задерживали у Гостиного двора. В частности, один из них сделал сотрудникам полиции замечание, что они неправильно припарковали автозак, из-за чего создаются помехи общественному транспорту. Он был отправлен в отделение. Также были задержаны люди, не принимавшие участие в акции. По данным корреспондента “Ъ-СПб”, один человек находился в нетрезвом состоянии, а еще двое шли с палкой, которую сотрудники правоохранительных органов расценили как возможную угрозу порядку.

Добавим, что на Гостином дворе проходили пикеты противников субботней акции. Молодые люди стояли с плакатами «Нет бездумному протесту». К ним никто не подходил. Одним из последних задержали представителя «Открытой России» Дмитрия Скурихина. Вместе с ним был задержан и молодой человек, поинтересовавшийся причинами задержания активиста.

Олег Дилимбетов