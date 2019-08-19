Минэкономразвития РФ предлагает реконструировать М7 вместо строительства трассы до Казани

Министерство экономического развития РФ вместо строительства платной автодороги Москва – Казань (пройдет мимо Нижнего Новгорода) поддержала проект строительства трассы Москва – Владимир с частичной реконструкцией М7 Москва – Уфа. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Стоимость такого проекта составит 279 млрд руб., из которых 121 млрд руб. понадобятся на строительство новой трассы. Эта сумма в два раза меньше, чем предполагаемый объем инвестиций в строительство платной дороги до Казани – 539 млрд руб. При реконструкции М7 будут расширены до трех полос двухполосные участки дороги, а также достроены объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Напомним, правительство РФ рассчитывало в конце июля принять решение о том, какой проект будет реализован – строительство новой скоростной платной автодороги Москва – Казань либо реконструкция трасса М7 «Волга». Оба объекта необходимы для создания транспортного коридора между Европой и Западным Китаем.

Анастасия Еремина