Артем Дзюба может быть дисквалифицирован за критику судей в матче «Зенит» – «Ахмат»

Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба может быть подвергнут дисквалификации за критические высказывания в адрес работы судей на матче «Зенит» – «Ахмат». Если от руководства Российской премьер-лиги поступит соответствующий запрос, слова футболиста, сказанные им после игры, будет изучать комитет по этике Российского футбольного союза. В случае если этот орган признает высказывания Дзюбы оскорбительными, его могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех матчей. Об этом со ссылкой на главу комитета по этике РФС Семена Андреева сообщает Championat.com.

Напомним, состоявшийся в субботу, 17 августа, матч «Зенит» – «Ахмат» запомнился рядом спорных судейских решений. Комментируя игру, Артем Дзюба назвал главного арбитра Алексея Матюнина «лучшим игроком матча», а его работу охарактеризовал словом «позор».