«Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью

Со счетом 0:0 завершился матч шестого тура чемпионата России, в котором петербургский «Зенит» принимал грозненский «Ахмат».

И хотя «зенитовцы» дважды забили в ворота «Ахмата» (Сердар Азмун и Эмилиано Ригони), голы судьей засчитаны не были.

Добавим, что после матча нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал судейство судью Алексея Матюнина. «Как это возможно: на одном матче у нас есть VAR, на другом его нет? Мы чистый гол забили. Я считаю, что Матюнин сегодня просто герой матча. Что это такое вообще было?»,— заявил футболист «Чемпионату».

Прокомментировал итог встречи и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По его словам, гол Эмилиано Ригони был чистым, без офсайда. «Нужно посмотреть моменты, которые были. Разбирать их будет судейский комитет. Понятно, что мне не понравилось абсолютно. Как и болельщикам, которые выразили свое мнение после матча. Но будут разбираться те, кто занимается судейством»,— добавил он.

В следующем туре петербургская команда сыграет с «Уфой».