Качественной питьевой воды нет у 12,4% жителей Башкирии

На сегодняшний день качественной питьевой водой обеспечены 87,6% населения Башкирии. К 2024 году запланировано довести эту долю до 92,5% (99,5% — для городского населения). На эти цели запланировано 4,5 млрд руб., из них 4,16 млрд руб. федеральных средств, сообщил на оперативном совещании в правительстве и. о. вице-премьера–министр ЖХК Башкирии Борис Беляев.

По его словам, в текущем году строятся 12 объектов водоснабжения (водозаборы и сети водоснабжения) в Аскино, селе Красная горка Нуримановского района, селах Гафурово и Старые Туймазы Туймазинского района, Белебее и других, еще 10 проектируются (для села Мраково Кугарчинского района, села Старые Кузанчи Аскинского района, сел Акъяр Хайбуллинского района, Туймазов и других). Общая сумма средств, заложенная в РАИП на эти цели в текущем году, составляет 523 млн руб., что в три раза выше по отношению к прошлому году, отметил докладчик.

«Мы там о чем-то мечтаем великом, что-то строим: дома культуры, большие дворцы спорта, а у людей воды нет. Вот это самая большая проблема должна быть для нас. Там, где нет воды, нужно бросать все усилия», — подчеркнул Радий Хабиров.

Влада Шипилова