Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Правительство реанимировало идею ввести стопроцентную утилизацию товаров и упаковки, сообщил “Ъ” со ссылкой на письмо Минприроды в правительство. Министерство рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб. от утилизации.

Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. За счет него в 2018 году было получено только 2,2 млрд руб. Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%. По мнению гендиректора НАО «Евроэксперт» Екатерины Синогейкиной, это «как минимум приведет к скачку инфляции, а значит, будут против Минфин и ЦБ». Для потребителей рост цен может увеличиться на 1–2%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Плюс утилизация всей страны».