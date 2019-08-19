Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6041 руб. (не включая расходы на алкоголь). Из этой суммы почти треть (29,9%, или 1806 руб.) уходит на мясо и мясные продукты.

Вторыми по популярности для россиян стали молоко и молочные продукты, на которые уходит чуть больше 1 тыс. руб. (16,6%). На третьем месте — хлеб и хлебобулочные изделия (14,6%, или 882 руб.).

10,5% расходов идет на покупку овощей (при этом еще 2,1% тратится конкретно на покупку картофеля). Траты на фрукты и ягоды составили 9,6%, на рыбу — 7,2%, на сахар и сладости — 6,3%. Кроме того, 1,7% ежемесячных трат идут на яйца и 1,5% — на растительное масло.

Ранее аналитическая компания GfK зафиксировала, что российские потребители стали покупать меньше мяса. С июля 2018-го по июнь 2019 года граждане приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее. Снижение продаж отмечено во всех категориях мясных продуктов — от птицы и свинины до колбасы и сосисок.