В России зафиксировали снижение продаж мяса

Аналитическая компания GfK зафиксировала, что российские потребители стали покупать меньше мяса. По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее. При этом на денежном выражении снижение продаж особо не отразилось из-за роста стоимости товаров.

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок. Больше всего снизились продажи говядины — на 7% (на долю говядины приходится 8% всех продаж мяса), продажа птицы, доля которой 38%, снизились на 5,2%, свинины — на 3% (доля 21%).

Снижение продаж отмечают и ритейлеры. По данным крупнейшего в Восточной Сибири ретейлера «Командор», только в июне 2019 года его продажи снизились к прошлому году на 4,3%. Представители «Ашана» отказались от комментария. В «Магните», «Ленте» и сети «О’Кей» на запрос РБК не ответили.