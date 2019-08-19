В Новосибирске снова повысился уровень загрязнения воздуха

Сервис мониторинга качества воздуха CityAir утром 19 августа зафиксировал повышенный уровень загрязнения воздуха в Новосибирске. По данным сервиса, уровень загрязнения небезопасен для жителей. Он оценивается в 6 из 10 ед. Уровень загрязнения начал расти с вечера 18 августа.

Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей, основными из которых являются PM2.5 и PM10. 19 августа к 11:00 сервис оценивает уровень PM2.5 в 121,1 мг на куб. м, а PM10 — 138 мг на куб. м.

Последний раз высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске наблюдался почти месяц назад, 25 июля. Сервис оценивал его в 8 ед. По информации Западно-Сибирского гидрометеоцентра, видимость тогда ухудшилась от 1-2 км до 500 м. Режим «черного неба» вводился в Новосибирске 23-24 июля.

Напомним, крупные лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке с июля 2019 года. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Красноярском крае действует 41 пожар на площади 252 тыс. га, в соседней Иркутской области зафиксировано 30 пожаров площадью 162 тыс. га. Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации действует на территории обоих регионов.

Как развивалась ситуация — в материале “Ъ” «Пожары наступают»

Юлия Сасевич