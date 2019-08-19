СМИ: Трамп рассматривает возможность морской блокады Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль береговой линии Венесуэлы, чтобы заблокировать поступление товаров в страну и из нее, сообщает онлайн-издание Axios со ссылкой на источники. По их словам, Пентагон не воспринял эту идею всерьез.

Как рассказали собеседники издания, господин Трамп несколько раз озвучивал идею морской блокады Венесуэлы на протяжении последних полутора лет. Он также напомнил о своем предложении несколько недель назад. В Министерстве обороны США, однако, считают, что эта задумка нецелесообразна, не имеет правовой основы и «будет высасывать ресурсы ВМС, которых уже с натяжкой хватает на борьбу с Китаем и Ираном».

Axios уточняет, что в августе Дональд Трамп публично подтвердил, что рассматривает возможность морской блокады Венесуэлы, утвердительно ответив на соответствующий вопрос журналиста. Однако вдаваться в детали президент США не стал.

По словам высокопоставленных чиновников Белого дома, господин Трамп не заинтересован в отправке сухопутных войск в Венесуэлу. Президент США поручил своей администрации продолжать оказывать давление на венесуэльского президента Николаса Мадуро и искать «изобретательные способы» помочь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо свергнуть господина Мадуро.

В январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. США ввели против Венесуэлы санкции, затронувшие нефтяную госкомпанию PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы венесуэльского правительства в США. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».