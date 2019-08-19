Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина

Наиболее доступен для населения бензин в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Ненецком автономном округе, подсчитали в «РИА Новости». В ЯНАО на среднюю зарплату, которая выше средней по России, можно приобрести 2080 л бензина, в Москве — 1798, в НАО — 1609 л.

В среднем россияне могут купить 926 л бензина марки АИ-92, но в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. В частности, малодоступно топливо для жителей Кабардино-Балкарии (525 л), Карачаево-Черкесии (520 л) и Дагестана (514 л).

За семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 в среднем по России выросла на 1,8%.

Напомним, 1 июля подошел к концу срок соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации цен на бензин. Московская топливная ассоциация сразу же сообщила о росте стоимости горючего в среднем на 14 коп.

Авторы исследования делили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ на местную цену бензина по состоянию на конец июля 2019 года.

О том, как сильно может подорожать топливо,— в материале “Ъ” «Цены на бензин устремились вверх».