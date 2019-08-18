ЦОДД напомнил о перекрытиях на юго-западе Москвы и предупредил о пробках 19 августа

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил, что движение в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метрополитена ограничено. Он призвал водителей отказаться от поездок в район этих станций на личном транспорте.

«Завтра в утренний час пик ожидаются затруднения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также Киевском шоссе по направлению в центр»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

В столице с 18 по 24 августа закрыты станции красной ветки метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». Временное закрытие девяти станций метро связано со строительством Большой кольцевой линии.

Для пассажиров организованы бесплатные автобусы.

К чему следует готовиться горожанам — в публикации “Ъ FM” «Юго-запад Москвы готовят к новым затруднениям».