Юго-запад Москвы готовят к новым затруднениям

Юго-запад столицы на следующей неделе может встать в пробках — там закрывают участок Сокольнической линии метро. Для пассажиров будут недоступны девять станций — от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». Их закроют в воскресенье. Ограничения будут действовать до следующей пятницы. Они связаны с новым этапом строительства Большой кольцевой линии метро. Для пассажиров организуют бесплатные автобусы.

Этот участок закрывают не впервые — такие же ограничения вводили месяц назад. “Ъ FM” узнал у жителей юго-запада Москвы, как они передвигались по городу тогда и к чему готовятся теперь:

«Обычно никогда не было такой концентрации машин вокруг “Юго-Западной”, скопились пробки там, где их обычно не было. Я как-то интуитивно виню автобусы. Я ехал на работу на “Чистые пруды”. Пробки были такие сильные, что мне было проще от “Юго-Западной” доехать до “Беляево” и поехать по оранжевой ветке до “Тургеневской”, то есть окольными путями, потому что иначе я бы стоял минут 20 в пробке и опоздал бы на работу».

«В прошлый раз мне приходилось выходить на работу намного раньше, так как время в пути увеличивалось на полчаса в среднем, плюс переполненные автобусы даже не в час пик. Кроме того, приходилось все равно их ждать. Сейчас власти заявляют, что автобусы будут ходить с разрывом в 30 секунд, но в прошлый раз такого не было, ты стоял и ждал, когда они снова кучей придут».

«На самом деле, трудностей оказалось не так много, как я ожидала. Автобусы ходили очень часто, можно было спокойно войти, было достаточно свободно. Единственный, пожалуй, недостаток — с утра и в час пик вечером трудно войти или выйти со станции метро “Университет”, до которой ходят автобусы. Приходится идти в достаточно плотной толпе. В целом мой путь увеличился минут, наверное, на 15-20».

Трудности испытают и автомобилисты — для бесплатных автобусов выделят временные полосы. Для этого движение ограничат в четырех округах. В ЦОДД посоветовали жителям юго-запада Москвы на время закрытия станций метро отказаться от личного транспорта. Ситуация с трафиком на следующей неделе будет еще сложнее, чем сейчас. Многие люди вернутся из отпусков, начнется период подготовки к школе, напомнил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Неудобства для местных жителей будут, пробки увеличатся, и использование личного автотранспорта будет затруднено. Но людей предупредили заранее. Те, кто мог, подготовился к этому. Скорее всего, эти люди откажутся от использования автотранспорта или минимизируют свои перемещения вообще, если у них есть такая возможность. Была хорошая практика, когда людей, которые живут в районе, где было закрыто метро, работодатели переводили на удаленный режим работы, то есть из дома.

В любом случае тем, кто не может отказаться от своего автомобиля, надо выезжать пораньше и планировать свой маршрут. Он может увеличится по продолжительности примерно в два раза».

Кроме того, в этом году крупное перекрытие метро было весной на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда в часы пик движение было парализовано, и на дорогу у многих москвичей уходило в два раза больше времени.

Елена Иванова