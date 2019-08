Стихия легла на музыку

Фестиваль Live Fest, дважды в год проходящий на курорте Роза Хутор под, а точнее над Сочи, во второй раз пригласил зрителей на свою летнюю программу. Борис Барабанов вместе с 23 тыс. зрителей счастливо избежал стихии и послушал лучшие поп- и рок-коллективы страны.

Летом 2018 года Live Fest прошел на горном склоне на высоте 1600 м над уровнем моря. Теперь его спустили ниже — на пространство, носящее название «Роза Стадион» и находящееся на высоте 960 м. Достоинство площадки — большая автомобильная парковка и несколько удобных полян для палаточного городка. Предложение организаторов жить в горах в палатке было для многих слишком экстремальным. И все-таки 300 палаток было установлено. Для первого по-настоящему горного фестиваля это немало. Недостаток нового места — отсутствие удобных подъемников, везущих людей из долины прямо к площадке. В этом году были удобные автобусы-шаттлы, а перебоев в сообщении не было. Ценители же горных пейзажей, решившиеся ехать с пересадками на подъемниках, потеряли много драгоценного времени.

Склон горы и трибуна VIP образовали чашу. С одной стороны ее замыкала огромная главная сцена, с другой — парковка. В дни фестиваля на уровне моря, в Сочи, бушевала стихия. Город залило водой, трассу в сторону горных курортов на некоторое время даже перекрыли. Некоторые зрители дрогнули и сдали билеты. По удивительному стечению обстоятельств все музыканты к этому моменту успели добраться на фестиваль. Отмен выступлений не было. Однако шторм в ночь на воскресенье все же заставил организаторов сдвинуть расписание, чтобы привести две фестивальные сцены в порядок.

Живописные ландшафты и капризы погоды придали летнему Live Fest особое мистическое обаяние. Представьте себе: внизу, в Сочи, идет дождь (зрители фестиваля обменивались видеороликами с затопленными улицами), а наверху идет концерт, и на сцене рубится группировка «Ленинград», у которой идеально работают все детали сценического и артистического механизма; чаша фестивальной площадки словно плывет в облаках, стелющихся у ног гостей. А все это вместе — удивительное сочетание готики и китча, «Сонной лощины» и цыганской свадьбы.

Live Fest, задуманный как развлечение с поп-артистами на горном курорте, стал представительным смотром новой русской популярной музыки. Здесь были питомцы крупного лейбла Velvet Music Мари Краймбрери и Андрей Звонкий, которые все делают четко, по рыночным правилам и добиваются впечатляющих результатов в чартах. Здесь же выступали музыканты из «семьи Little Big»: The Hatters, «Хлеб» и сами Little Big, вышедшие из подпольно-блогерской среды и прекрасно освоившиеся в статусе хедлайнеров. Их выступления явно были важны для публики. При этом ни у The Hatters (Gogol Bordello или «Ленинград» «для бедных»), ни у Little Big (рейв 1990-х с фронтменом, похожим на Александра Панкратова-Черного) нет ничего, что обозреватель “Ъ” не слышал бы до появления этих групп.

Формат «Нашего радио» представляли латыши Brainstorm с обоймой хитов на русском языке и группа «Animal Джаz», прочитавшая качественную рок-н-ролльную проповедь, после которой все зрители обязаны были незамедлительно прозреть и стать хорошими.

Открытием стало выступление Линды, которая редко поет на больших фестивалях и многим кажется ретроартисткой: все же ее никем не превзойденный альбом «Ворона» вышел 23 года назад. Сет певицы на Live Fest с полным составом аккомпаниаторов и неизменной бэк-вокалисткой Ольгой Дзусовой оставил впечатление живой, болезненно прекрасной, полной настоящего чувства постановки. Ностальгия здесь соседствовала с абсолютной уместностью в сегодняшнем дне как старых песен авторства Максима Фадеева, так и нового материала.

Важно, что организаторы Live Fest Алена Михайлова (Velvet Music), Роман Емельянов («Европейская Медиа Группа») и Максим Волков (Volkov Pro), работающие в общем-то в мейнстриме, второе лето подряд дают слово артистам, которые двигают популярную музыку вперед и ломают представления о том, как все должно быть на родной эстраде. В прошлом году пригласили Монеточку. Теперь Shortparis.

После благостного караоке с Brainstorm и перед плакатным альтернативным роком «Animal Джаz» на «Роза Стадионе» появилась группа, которая не возит с собой видео для экранов, не разрешает себя объявлять ведущим фестивалей, не дает интервью и автографов, не фотографируется с поклонниками. Николай Комягин и Данила Холодков из Shortparis начали свои ритуальные пляски прямо в фан-зоне, предварительно попросив организаторов пустить туда даже тех, у кого были билеты в другие сектора. Для этой группы важен прямой телесный, не из-за барьера, контакт с аудиторией. Совершенно очевидно, что Shortparis были здесь чужими для большинства, и также очевидно, что со сцены они уходили победителями, рекрутировав в ряды фанатов несколько сотен зрителей. Они показали, что есть другой сценарий будущего. Такой, в котором концерт — это необязательно музыкант с гитарой в портале сцены, рассказывающий в куплетно-припевной форме о том, как надо жить.

Организаторы Live Fest приняли рискованное решение приглашать на фестиваль только отечественных музыкантов и при этом сделать нечто отличное и от «Нашествия», и от «Новой волны». Риск состоит в том, что практически всех больших артистов, подходящих под эти рамки и способных аккумулировать большие аудитории, на Live Fest уже перетаскали, остались, пожалуй, только «Би-2» и Баста. Даже «Сплин», закрывавший фестиваль, немного выбивался из картины фестиваля. А динозавры вроде ДДТ или «Арии» точно выглядели бы здесь чужаками. Дефицит стадионных артистов для молодой платежеспособной аудитории становится все очевиднее. Если Live Fest выдержит формат и обойдется на следующий год без иностранных кассовых музыкантов, это будет еще один прорыв.