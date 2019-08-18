Колобков считает, что киберспорт могут включить в Олимпиаду через 20 лет

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. «Недалек тот час, когда, может, не через 5 или 10 лет, но через 15–20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. Это мое мнение»,— сказал он на встрече с участниками форума «Машук-2019» в Пятигорске (цитата по ТАСС).

При этом министр сообщил, что дискуссии о признании киберспорта отдельным видом спорта продолжаются. «Это сложный вопрос: признать или не признавать его видом спорта, он дискуссионный не только в России, но и в мире»,— заявил господин Колобков.

В прошлом году рекламодатели вложили в российский киберспорт $14 млн. В целом рынок оценивают примерно в $45 млн. И прогноз — рост на 20% за этот год.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Россия заигрывается в киберспорт».