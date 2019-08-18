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Гибралтар отклонил требование США задержать иранский танкер Grace1

Власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание иранского нефтяного танкера Grace 1, мотивировав это необходимостью следовать закону Евросоюза. Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу выдал ордер на задержание судна. Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер в июле, поскольку предполагалось, что он мог везти нефть в Сирию в обход европейских санкций.

Власти Гибралтара пояснили, что невозможность задержать танкер связана с различиями в применении санкционного режима в отношении Тегерана Брюсселем и Вашингтоном. «Масштаб применения санкций ЕС против Ирана, которым должен следовать Гибралтар, более ограничен чем тот, что используют США»,— приводит Reuters выдержку из сообщения правительства Гибралтара.

По версии местных властей, иранское судно собиралось доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. В четверг, 15 августа, капитана и трех членов экипажа освободили.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».

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