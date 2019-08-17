США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.

В ведомстве заявили, что в имеющихся у суда документах полностью раскрыта схема «незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией».

Ранее Вашингтон предупредил, что за связи с иранским танкером Grace 1 могут наступить «серьезные последствия». В частности, экипажи судов, которые помогают КСИР перевозить нефть в Сирию, могут быть лишены права на получение американской визы.

Напомним, иранский танкер Grace 1 задержали 4 июля в британском Гибралтаре. По версии местных властей, оно собиралось доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии в обход санкций. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. В четверг, 15 августа, капитана и трех членов экипажа освободили.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».