Среди пострадавших при взрыве на свадьбе в Кабуле нет россиян

Среди жертв во время взрыва на свадьбе в Кабуле россиян не было, сообщило посольство России в Афганистане. Ранее сообщалось о 63 погибших и 180 раненых.

«По предварительным данным официальных властей, погибли по меньшей мере 63 человека, еще 182 получили ранения. Российских граждан среди пострадавших нет»,— говорится в сообщении дипредставительства.

Взрыв произошел в 22:40 по местному времени в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. По словам свидетелей, на мероприятии присутствовали около 1,6 тыс. человек.

Ответственность за взрыв никто не взял, движение «Талибан» (запрещено в РФ) отрицает свою причастность к атаке.