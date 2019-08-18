Площадки ВДНХ и Парка Горького в субботу посетили почти 190 тысяч человек

Власти Москвы сообщили, что фестивальные площадки ВДНХ и Парк Горького в минувшую субботу посетили почти 190 тыс. человек. 17 августа Парк Горького праздновал свою 91-ю годовщину, а на ВДНХ прошел фестиваль плова, и продолжались мероприятия в рамках фестиваля «Ритм моего города».

«В эту субботу фестивальные площадки ВДНХ посетили 70 тыс. человек. В Парке Горького побывали 118 тыс. гостей. Они приняли участие в спортивных турнирах и занятиях, посмотрели выступления мастеров уличного искусства, научились готовить плов. Праздники прошли под музыкальное сопровождение популярных диджеев и звезд российской эстрады»,— говорится в сообщении столичной мэрии.

Напомним, о проведении фестивалей было объявлено на прошлой неделе. Как и двумя неделями ранее, праздничные мероприятия должны были пройти в то же время, что и акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В частности, на проспекте Академика Сахарова вчера прошел санкционированный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы», который значительно менее многочисленным, чем акция неделю назад. На этот раз полиция сообщила о 4 тыс. участников, а «Белый счетчик» на 13:00 давал цифру в 4,1 тыс. человек. 10 августа на проспект вышло от 20 тыс. (по оценке ГУ МВД по Москве) до более 50 тыс. человек (по оценке «Белого счетчика»).

Подробнее — в материале “Ъ” «Не хватает общей воли».