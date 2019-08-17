Десять человек задержаны в Петербурге во время серии одиночных пикетов

Петербургские активисты в субботу, 17 августа, провели на Невском проспекте серию одиночных пикетов. Полиция задержала десять человек.

Среди задержанных были как активисты, так и провокаторы или нетрезвые граждане.

Основная масса людей собралась у Гостиного двора. По данным корреспондента “Ъ-СПб”, в акции принимали участие около 50 человек. Возле торгового центра «Галерея» и на пересечении с Большой Морской улицей стояли по пять-десять человек. Известно, что присутствовали известные политики. В частности, депутат ЗакСа Борис Вишневский и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Олег Дилимбетов