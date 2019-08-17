В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты

Как стало известно “Ъ”, двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота — Алексея Чебанова и Николая Зверева — осудили за случайный пуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД. ЧП произошло на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Обошлось без жертв, так как боевая часть ракеты не сработала. Но из-за пуска пришлось списать две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.

Минобороны подало иск в суд с требованием взыскать с военных более 45 млн руб. Крымский гарнизонный военный суд счел смягчающими обстоятельствами, что подсудимые добровольное возместили часть имущественного ущерба (по 3 тыс. руб. каждый), а также наличие у одного из обвиняемого четверых малолетних детей.

Суд признал военных виновными по ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих). Алексею Чебанову назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Имеют место отдельные ракетоупущения».