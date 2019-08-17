17 августа, суббота
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Американская таможня восстановила работу системы контроля в аэропортах

Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) США восстановила работу своих систем в ряде американских аэропортов. «Системы вновь подключены к сети, данные пассажиров в данный момент обрабатываются. CBP продолжит следить за ситуацией»,— говорится в сообщении СВР в Twitter.

Каких-либо признаков того, что во время сбоев могли выйти из строя компьютерные системы или исчезнуть данные, нет, отмечают таможенники.

Сбой нарушил работу нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди, международного аэропорта Лос-Анджелеса и международного аэропорта имени Даллеса в штате Виргиния. Сотрудникам пришлось в ручном режиме обрабатывать данные пассажиров, из-за чего образовались огромные очереди.

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