17 августа, суббота
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Сбой системы таможенного контроля нарушил работу аэропортов США

Служба таможенного и пограничного контроля (CBP) США сообщила о сбоях в системе контроля в ряде американских аэропортов. «Служба пограничного контроля столкнулась с временным сбоем в системе обработки в ряде аэропортов и принимает срочные меры для устранения технической неполадки»,— говорится в сообщении СВР в Twitter.

Отмечается, что сейчас сотрудники аэропортов в ручном режиме обрабатывают данные пассажиров. Со сбоями борются, среди прочих, в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, в международном аэропорту Лос-Анджелеса и в международном аэропорту имени Даллеса в штате Виргиния.

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