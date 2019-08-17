ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины подвела итоги голосования на парламентских выборах в 210-м избирательном округе Черниговской области. «ЦИК установил результаты внеочередных выборов депутатов парламента на округе №210, признав избранным Бориса Приходько»,— сообщает пресс-служба ЦИКа.

Результаты по всем остальным округам страны были объявлены до 5 августа. Округ №210 города Прилуки получил отсрочку из-за постановления шестого апелляционного суда о необходимости пересчитать голоса. В день голосования неизвестными была предпринята попытка получить доступ к бюллетеням: в здание бросили дымовую шашку и в момент паники попытались проникнуть внутрь.

Как передает УНИАН, в пятницу, 16 августа, между членами избиркома произошла перепалка. Кроме того, сообщается о конфликте между сторонниками кандидатов в нардепы — Сергея Коровченко и победившего в итоге Бориса Приходько.

После подсчета 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, что соответствует 254 депутатским мандатам. «Оппозиционная платформа — за жизнь» получила 43 места, «Батькивщина» — 26, «Европейскую солидарность» — 25, «Голос» — 20, «Оппозиционный блок» — 6, «Свободу», «Самопомощь», партии «Белая Церковь вместе» и «Единый центр» — по одному. Кроме того, в Раду вошли 46 самовыдвиженцев.

О том, как изменился состав украинского парламента,— в публикации “Ъ” «Рада женского созыва».