На предприятиях могут запретить продавать сладости и жирную еду

Продажа продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров может быть ограничена в офисах и на предприятиях, с соответствующей инициативой выступил Минздрав. Как следует из корпоративной модельной программы «Укрепление общественного здоровья» (.pdf), под запрет попадут картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры, сухарики и шоколадные батончики.

«Провести анализ ассортимента стoловой, кафе, буфета, кулинарии и автоматов продажи гoтовых продуктов питания. Исключить из ассортимента прoдажи продукты с высоким содержанием сахара, сoли и насыщенных жиров»,— говорится в документе.

Ассортимент «здоровых продуктов», наоборот, предлагается расширить. Минздрав в качестве полезных перекусов на работе предлагает продавать йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы и зерновые батончики.

Ранее почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy food, установленных в московских офисах. В производственном цехе ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» выявили многочисленные нарушения. Производство приостановлено на 80 суток.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».