Главу СБУ заподозрили в фальсификации доказательств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и его заместителя, сообщил «Интерфакс». По версии следствия, глава СБУ мог участвовать в фальсификации доказательств с целью привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Кроме главы СБУ и его первого заместителя—начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Павла Демчины, фигурантами по делу проходят еще несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. В Нацбюро агентству подчеркнули, что подозрения в данном производстве никому пока не предъявлялись, сейчас проводятся следственные действия.

Нескольким месяцами ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой уволить Василия Грицака с поста главы СБУ. Сам господин Грицак, демонстративно не отдавший честь новому президенту в день инаугурации, не стал дожидаться решения Рады и сам подал рапорт об отставке. Сейчас эту структуру в ранге исполняющего обязанности возглавляет друг детства господина Зеленского Иван Баканов.

О громких уголовных делах, анонсированных в окружении президента, читайте в материале “Ъ” «Украинскую коррупцию ждет сеанс разоблачения».