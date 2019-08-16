В Подмосковье возбуждено дело против криминального авторитета Огонька

Следователи ГУ МВД России по Московской области возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета, известного как Огонек, по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Ранее он был арестован за хранение наркотиков и осужден на десять месяцев лишения свободы.

Ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) была введена в действие 1 апреля 2019 года по инициативе президента Владимира Путина. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет, а также штраф в размере до 5 млн руб. На основании этой статьи были задержаны и арестованы такие влиятельные подмосковные воры в законе, как Олег Пирогов (Циркач) и Олег Медведев (Шишкан).

«В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что за осужденным с 1994 года было признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе»,— говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Огонек координировал действия преступных группировок в Красногорском, Волоколамском и Солнечногорском районе Московской области, а также в Северном административном округе столицы.

В пресс-службе министерства сообщили, что Огоньку 56 лет и он уроженец города Санкт-Петербурга. Ранее он был «неоднократно судим за особо тяжкие преступления». По информации ряда СМИ, настоящее имя Огонька — Александр Окунев.

О деле другого вора в законе читайте в материале “Ъ” «Циркачу заочно напомнили о статусе».