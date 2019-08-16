Недострой в Сестрорецке могут сделать гостиницей

Недостроенное здание, расположенное на набережной реки Сестры, 51 в Сестрорецке, могут переоборудовать под гостиницу. Не исключено, что речь может идти о легализации ранее возведенного объекта, сообщает «Канонер».

По данным агентства, в начале августа разрешение на реконструкцию данного объекта получила компания ООО «Мойка 22». Здание построено в конце левобережного участка набережной, возле Сестрорецкого кладбища. Для чего оно предназначалось, неизвестно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца этого года в Сестрорецке также намерены ввести в эксплуатацию крупный медицинский комплекс, включающий в себя родильное отделение. Медучреждение строится в рамках реализации инвестпроекта ООО «Икапласт».