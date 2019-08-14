Новый родильный дом в Сетрорецке введут в эксплуатацию в конце этого года

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга завершила итоговую проверку нового родильного дома, построенного на пересечении улицы Пограничников и набережной реки Сестры в Сестрорецке. Здание возведено в рамках реализации инвестиционного проекта, стационар рассчитан на 72 роженицы. По итогам проверки застройщику — ООО «Икапласт» — выдано заключение о соответствии, сообщили в Госстройнадзоре.

В настоящий момент вблизи от нового здания роддома завершается строительство еще одного медицинского учреждения. После окончания всех строительных работ эти объекты будут представлять единый больничный комплекс. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Сестрорецке на условиях государственно-частного партнерства также ведется строительство нового корпуса 40-й больницы. Объект здравоохранения будет построен за 3,5 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 6,9 млрд рублей.