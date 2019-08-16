СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих при обрушении здания в промзоне Волхова

Следственный отдел по городу Волхов СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) по факту ЧП на заводе АО «Пикалевская сода», где в ходе работ по демонтажу производственного здания из-за обрушения стены погибли двое рабочих.

По предварительным данным, как сообщили в региональном управлении СКР, территорию, где произошло обрушение (г. Волхов, Кировский проспект, д. 20) занимает ООО «Глацем». На данном участке ООО «Интеко» по договору подряда осуществляют работы по демонтажу производственных строений. Утром в пятницу, 16 августа, в результате допущенного нарушения правил безопасности там обрушилась кирпичная стена, что повлекло гибель технического директора и прораба подрядной организации.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Следователи опрашивают очевидцев и проводят судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.