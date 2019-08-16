Два человека погибли при обрушении здания на промплощадке в Волхове

На территории завода АО «Пикалевская сода» на Кировском проспекте в Волхове в пятницу, 16 августа, при демонтаже неэксплуатируемого промышленного здания рухнула стена производственного цеха. Информация об обрушении поступила в экстренные службы в 11:32. Об этом со ссылкой на правительство Ленобласти сообщает телеканал «78».

По словам и.о. главы администрации города Волхов Алексея Брицуна, демонтаж производила компания ООО «Главцем». Под завалами могли находиться как минимум двое рабочих. В настоящий момент на месте работают спасатели, а также кинологи.

Позже в региональном управлении МЧС уточнили, что на месте ЧП обнаружили тела двоих человек. Аварийно-спасательные работы были завершены в 12:30. К ликвидации последствий происшествия привлекались около 30 спасателей и девять единиц техники.