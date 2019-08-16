Ростовская область лидирует среди регионов России по сбору ранних зерновых

По итогам хлебоуборочной кампании аграрии Ростовской области собрали около 11,2 т ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщает управление информационной политики региона. Таким образом, регион занял первое место в России по валовому сбору зерновых, обогнав Краснодарский край на 5 млн т.

«Ростовская область не только в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (которые составляют около 3 млн т), но постоянно увеличивает экспортный потенциал донского региона», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, в этом году в регионе собрали на 7% больше ранних зерновых. Доля продовольственного зерна составила 85-90%.

Дарья Голякова