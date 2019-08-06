Урожай ранних зерновых в Ростовской области вырос на 7%

В Ростовской области в этом году собрали 11,1 млн т ранних зерновых, что на 7% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора региона Василия Голубева.

«Отличительной чертой урожая текущего года является хорошее качество. Доля продовольственного зерна составила 85-90%. Несколько последних десятков лет у нас такого не было", - передает пресс-служба слова губернатора.

Он также отметил, что результат мог быть еще лучше, если бы этому способствовали благоприятные погодные условия.

Дарья Голякова