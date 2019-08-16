Рустам Минниханов назначил двух новых членов ЦИК Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении двух новых членов Центризбиркома республики. Документ появился на портале правовой информации РТ.

Членами Центризбиркома Татарстана стали исполнительный сопредседатель АНО «Центр общественных процедур „Бизнес против коррупции“» Гульнара Сергеева и исполняющий обязанности председателя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Руслан Шаймухаметов.

Напомним, что на прошлой неделе Рустам Минниханов уволил двух членов Центризбиркома Татарстана с правом решающего голоса Рияза Минзарипова и Виталия Смирнова.